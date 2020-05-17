Веллингтон, , 11:05 — REGNUM Друг премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн Кларк Гэйфорд признал свою вину в том, что паре отказали в обслуживании в столичном кафе, об этом 17 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

Глава правительства вместе со своим другом посетили кафе в столице государства городе Веллингтоне, однако ввиду переполненности заведения им вынуждены были отказать.

Спустя несколько минут после того, как они покинули заведение, их догнал официант, сообщив, что место освободилось и они могут вернуться обратно.

Гэйфорд отметил, что не забронировал столик в заведении, поэтому первоначальное решение сотрудников кафе было правильным. Мужчина высоко оценил обслуживание в ресторане.

Напомним, в четверг, 14 мая, правительство Новой Зеландии приняло решение о смягчении карантинных мер в стране — вновь открылись рестораны, кинотеатры и торговые центры.

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