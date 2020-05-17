Махачкала, , 10:23 — REGNUM Более 40 медицинских работников в Дагестане скончались от пневмонии и COVID-19, заявил региональный министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову. Видео опубликовано на странице блогера в Instagram.

По словам министра, в Дагестане выявлено 13 697 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонии. В стационарах находятся более 7 тыс. пациентов с этими заболеваниями.

Гаджиибрагимов отметил, что от внебольничной пневмонии скончались 657 человек. Он уточнил, что случаи смерти о COVID-19 регистрируются на основе лабораторных исследований.

Министр добавил, что пациентов с внебольничной пневмонией лечат также, как и людей с коронавирусом. Симптомы и проявления заболевания одинаковые, подчеркнул Гаджиибрагимов.

Отметим, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Дагестане выявлено 3280 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1570 человека, скончались 27 пациентов.

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