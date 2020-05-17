Лондон, , 10:22 — REGNUM Внедрение мобильного приложения для контроля распространения коронавирусной инфекции может повысить социальное неравенство, заявила исполнительный директор благотворительной организации Good Things Foundation Хелен Милнер на заседании комитета парламента Великобритании по культуре, СМИ и спорту. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании разрабатывает мобильное приложение, которое позволит отслеживать контакты владельцев смартфонов. Предполагается, что оно сможет замедлить распространение коронавирусной инфекции, повысив оперативность тестирования людей, контактировавших с заразившимся человеком.

Эксперты предупреждают, что целые группы окажутся в «цифровой изоляции» в случае массового внедрения этого приложения. Представитель благотворительной организации Хелен Милнер отметила, что почти 2 млн домохозяйств в Великобритании не имеют доступа к интернету. Ещё 7 млн человек имеют доступ к сети, но могут не обладать базовыми навыками, требуемыми для использования этого приложения.

О риске роста неравенства и создания «цифрового разрыва» предупредила и исполнительный директор компании FutureDotNow Лиз Уильямс.

«У этого приложения есть потенциал, который может привести к росту социального неравенства… Легко представить сценарий, при котором работодатели будут требовать, чтобы сотрудники устанавливали это приложение для получения доступа к работе», — отметила Уильямс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции запущено в тестовом режиме на острове Уайт.

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