Красногорск, , 10:17 — REGNUM Московская область готова к частичному запуску экономики и поэтапному снятию ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом 17 мая заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Воробьёва, к понедельнику, 18 мая, регион будет соответствовать трём критериям, необходимым для частичного запуска экономики.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить определённые части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день», — сказал Воробьёв.

Напомним, с 13 марта в Подмосковье был введён режим повышенной готовности. С 29 марта в регионе действует режим самоизоляции. С 15 апреля введена система цифровых пропусков для передвижения на транспорте.

На 16 мая общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье составляет 26 462 человека.