Астрахань, , 10:17 — REGNUM Волонтерские организации Астраханской области запустили интернет-конкурс, приуроченный ко Дню семьи. Об этом сообщается в группе Агентства по делам молодежи Астраханской области в социальной сети Facebook.

«Команда «ИнтерАктива» @interaktiv 30 совместно с региональным отделением Российского Союза Молодёжи @rsm_astr, с Волонтерами-медиками @volmedic30, с организацией Студенческая солидарность @stud.ombudsman30 и с «Союзом добровольцев России» @sdr_astra запускают новый челлендж, посвящённый Международному дню семьи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для того чтобы присоединится к акции, нужно выложить в социальные сети фотографию или видео со своей семьей, рассказать какой-либо необычный факт, историю, традицию, обычай семьи и поставить хештег #семья30.

Кроме этого, сообщается, что 18 мая будут подведены итоги конкурса и авторы самых оригинальных постов получат призы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в качестве одного из мероприятий акции #МыВместе волонтеры раздадут в Самарской области детям из многодетных и приемных семей 50 комплектов книг, которые предоставил клуб «Настоящий писатель».