Стерлитамак, Башкирия, , 10:16 — REGNUM Незаконно установленный бюст Александру Колчаку снесли в Стерлитамаке. Об этом 17 мая сообщает «Стерлитамак-сити».

По информации журналистов, ночью 17 мая рабочие демонтировали памятник, который 15 мая установил местный бизнесмен установил без получения соответствующей разрешительной документации в администрации города.

По словам депутата Курултая Дмитрия Чувилина, он поддерживает решение о сносе бюста, поскольку Александр Колчак является государственным преступником.

По словам депутата, он уже направил соответствующие запросы в органы правопорядка, поскольку было объявлено о торжественном открытии данного памятника во время запрета на массовые мероприятия.

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