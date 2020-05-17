Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM На Камчатке ужесточаются требования по ношению защитных масок. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Отмечается, что в магазинах не будут обслуживать покупателей, которые пришли без средств индивидуальной защиты. Кроме того, ужесточение режима коснётся сферы пассажирских перевозок: людям без масок не будут оказываться услуги городского транспорта.

При этом, как заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, для лиц старшего возраста будет организовано предоставление масок в общественном транспорте.