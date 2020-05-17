Самара, , 09:59 — REGNUM В качестве одного из мероприятий акции #МыВместе волонтеры раздадут в Самарской области 50 комплектов книг детям из многодетных и приемных семей, которые предоставил клуб «Настоящий писатель». Об этом сообщается в группе «#МЫВМЕСТЕ. Самарская область» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении указывается, что клубом «Настоящий писатель» для данной акции было предоставлено 50 комплектов книг, в которые входят сборники с лучшими работами литературной премии «Новая фантастика», а также сборник «Земля 2.0» издательства ЭКСМО с первым победителем данной премии.

«Уже в ближайшие дни книги доставим читателям из многодетных и приёмных семей», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что онлайн-чаепитие совместно со штабом всероссийской акции #МыВместе проведет известная российская писательница в стиле «фэнтези» Вера Кашма.