Тбилиси, , 09:51 — REGNUM Сегодня, 17 мая, Грузия отмечает день прочности и святости семьи, в связи с чем планируется «автомобильное шествие» священнослужителей по Тбилиси с окроплением улиц святой водой.

По информации патриархии Грузии, сегодня также заканчиваются недельные празднования признания Грузии уделом Пресвятой Богородицы, в связи с чем состоится торжественная служба, на которой католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю страну.

После окончани службы с благословения патриарха священники объедут улицы Тбилиси на автомобилях с иконами, окропят улицы святой водой и благословят население. «Автошествие» начнется в 13:00 часов с территории кафедрального собора Святой Троицы, где состоится праздничное богослужение.

День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе католикоса-патриарха Всея Грузии в противовес отмечаемому в этот день прозападным грузинским обществом и членами ЛГБТ дня борьбы с гомофобией. Православные прихожане и часть политиков «антизападного» и патриархального уклона выражали категорический протест против организации обществом ЛГБТ акций и демонстраций в день 17 мая и устраивали параллельно свои акции протеста, которые несколько раз выливались в открытые столкновения.

Протест населения против открытого празднования членами ЛГБТ дня борьбы с гомофобией представители патриархии расценивали как пропаганду неприемлемых для грузинского общества ценностей и традиций и насаждение населению неподобающего образа жизни. День святости семьи Грузия празднует с 2014 года, после того, как 17 мая 2013 года в Тбилиси произошло массовое столкновение противников празднования дня борьбы с гомофобией с членами общества ЛГБТ.