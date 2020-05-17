Иерусалим, , 09:49 — REGNUM Дошкольные и школьные учреждения в Израиле возвращаются к полноценной работе. Об этом 17 мая сообщает 9tv.

Сообщается, что детские сады и школы будут работать в полном объёме, без «капсул», смен и раздельных групп. При этом обязательного посещения пока нет — родители сами решают, отправлять ли детей на учёбу.

С 17 мая к нормальной работе возвращаются государственные и частные детсады для детей всех возрастов, а также классы начальной школы. С 19 мая к учебе приступят школьники с 4-го по 12-й класс.

При этом дети старше 4-го класса должны носить маску на уроках и на переменах. Между партами должна быть дистанция в два метра, а окна в классах должны всегда быть открытыми.