Москва, , 09:49 — REGNUM Онлайн-чаепитие совместно со штабом всероссийской акции #МыВместе проведет известная российская писательница в стиле фэнтези Вера Кашма. Об этом 17 мая сообщает писательский клуб «Настоящий писатель».

«17 мая совместно с штабом всероссийской акции #МыВместе, проведем онлайн-чаепитие с Верой Камшой», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что во время онлайн-встречи можно будет услышать живого классика русского фэнтези, а кроме этого, задать ей вопросы, касающиеся её творчества, книг и много другого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пожилую женщину, у которой во время звонка на горячую линию #МыВместе начался инсульт, спасла волонтёр-психолог Татьяна Колесник из Санкт-Петербурга.