Москва, , 09:37 — REGNUM Нарушающие режим самоизоляции граждане России могут быть привлечены к ответственности по статье КоАП, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, речь идет о статье 20.6.1 КоАП, которая направлена на обеспечение функционирования режима повышенной готовности или ЧС. Кроме того, при указанных режимах власти регионов также могут ввести дополнительные ограничения.

За невыполнение требований предусмотрено предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД РФ сообщили, что в случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рубле.

штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе». К этому относится сокрытие данных о приезде из-за границы, отказ вызвать врача при появлении признаков заболевания, а также уклонение от прохождения анализа.