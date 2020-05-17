Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Пожилую женщину, у которой во время звонка на горячую линию #МыВместе начался инсульт, спасла волонтёр-психолог Татьяна Колесник из Санкт-Петербурга. Об этом 17 мая сообщается в группе «Волонтеры-медики» акции #МыВместе в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала девушка, во время звонка пожилой женщины ей стало ясно, что последняя находится в остром соматическом состоянии, предположительно, связанным с ишемическим инсультом.

При этом звонившая забыла свой адрес и не могла найти мобильный телефон, чтобы можно было позвонить её родственникам для срочной помощи. Тогда волонтёр попросила женщину прочесть названия прописанных ей медиками лекарств для уточнения диагноза. После этого она смогла установить адрес и телефон абонента для направления скорой помощи.

«Трудности возникли с тем, что необходимо было вызвать скорую в Санкт-Петербурге из Московской области. Но я решила найти поликлинику Московского района в Санкт-Петербурге по адресу абонента и позвонить туда», — рассказала девушка и добавила, что этой ей удалось, после чего к звонившей пожилой женщине с инсультом выехала бригада скорой помощи и в результате этого удалось сберечь пострадавшей терапевтический час, важный при этом диагнозе.

Отметим, как сообщало, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от нового заболевания COVID-19 в России меньше по сравнению со всем остальным миром в 7,5 раз.