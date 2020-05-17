Вашингтон, , 09:30 — REGNUM На фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса в США ожидают роста рождаемости. Об этом заявила профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн, сообщает РИА Новости.

Вместе с увеличением числа новорожденных может вырасти количество разводов. Руководитель программы вычислительной социологии Ричард Эванс считает, что рождаемость в США может увеличиться до конца 2020 года на 2%.

Таким образом, ежемесячно в США будет рождаться на 6 тыс. детей больше, чем до вспышки коронавируса, добавил Эванс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года общий коэффициент рождаемости в США достиг рекордно низкого уровня — 1,73. Вместе с тем для поддержания уровня населения каждая женщина в стране должна родить двух и более детей.

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