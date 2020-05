Вашингтон, , 09:30 — REGNUM На 55-м году жизни умерла американский режиссёр, сценарист и продюсер Линн Шелтон. Об этом 16 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации актёра Марка Мэрона, Шелтон умерла 15 мая после непродолжительной болезни.

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года. За свою карьеру она работала в качестве режиссёра, актрисы, продюсера, сценариста и монтажёра.

Она работала над более чем 50 фильмами. Наибольшую известность ей принесли съёмки сериалов, среди которых «И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere, 2020), «Утреннее шоу» (The Morning Show, 2019) и «Новенькая» (New Girl, 2011−2018).