Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 433 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

В сообщении говорится, что общее число выявленных случаев заражения в стране составило 18 291. В результате осложнений болезни COVID-19 скончались 514 человек, выздоровели 5116 пациентов, из них за минувшие сутки 17 и 210 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде нет заражённых депутатов.

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