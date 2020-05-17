Москва, , 09:19 — REGNUM Уровень смертности от нового заболевания COVID-19 в России меньше по сравнению со всем остальным миром в 7,5 раз. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в анонсе передачи «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1».

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала она.

Также она задалась вопросом, почему такой низкий уровень смертность от нового заболевания в РФ и почем, если результат борьбы России с новым коронавирусом кого-то впечатляет, а у кого-то «вызывает приступы ревности».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что электронную запись для бесплатного прохождения тестирования на наличие в организме антител к новому коронавирусу сможет через 2−3 недели оформить любой житель Москвы.