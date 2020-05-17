Кустанай, Казахстан, , 09:15 — REGNUM Жителей нескольких домов по улице Леонида Беды в Кустанае эвакуировали из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщает 17 мая издание Alau.kz.

На место происшествия прибыли пожарные, полиция и кинологи. При осмотре сумки ничего подозрительного не обнаружено — внутри оказались старые вещи.

Напомним, 11 февраля в Алма-Ате эвакуировали сотрудников и посетителей одного из торговых центров. В магазине был обнаружен муляж взрывного устройства, состоящего из обычных бытовых предметов.

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