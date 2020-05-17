Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 6157, сообщили 17 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За минувшие сутки медики выявили 307 новых случаев заражения. Темп прироста за сутки составил 5,2%. Наибольший прирост наблюдается в Чимкенте — здесь обнаружили 77 новых случаев. Всего в Казахстане вылечились 2980 пациентов с коронавирусом, скончались — 34 человека.

Отметим, наибольшее число выявленных случаев заражения среди регионов Казахстана выявлено в Алма-Ате — 1802, Нур-Султане — 1231, Атырауской области — 541, Чимкенте — 344 и Западно-Казахстанской области 310.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выздоровели 50% пациентов с коронавирусом