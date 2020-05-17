Иерусалим, , 08:51 — REGNUM Свыше 250 деятелей культуры и искусства со всего мира обратились к Израилю с призывом прекратить осаду сектора Газа. Об этом 17 мая сообщает Al Jazeera.

Журналисты отмечают, что среди подписавших онлайн-обращение известный музыкант Питер Габриэл, режиссер Кен Лоуч, актер Вигго Мортенсен и многие другие.

«В условиях пандемии коронавируса почти два миллиона жителей Газы, преимущественно беженцы, сталкиваются со смертельной угрозой в самой большой тюрьме под открытым небом в мире», — говорится в письме.

Напомним, сектор Газа находится под израильской блокадой с 2007 года, после того, как к власти в регионе пришла партия ХАМАС. После этого между движением и Израилем прошло три войны. В 2018 году стороны заключили перемирие, которое продержалось недолго.