Дублин, , 08:49 — REGNUM Число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Ирландии за прошедшие сутки составляет 92 человек и данный показатель в менее 100 зараженных фиксируется впервые с 18 марта текущего года. Это следует 17 мая из данных ирландского минздрава.

Таким образом общее число инфицированных SARS-CoV-2 в стране на данный момент составляет 24 048 человек

При этом 16 мая было выявлено 129 случаев заражения, а в апреле каждый день инфицировалось по несколько сотен инфицированных.

Также уточняется, что за сутки число летальных исходов выросло на 15 и теперь составляет 1 533 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Мексики за минувшие сутки выросло более чем на 2 тысячи и теперь составляет 45032 человека.