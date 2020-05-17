Караганда, Казахстан, , 08:22 — REGNUM Начальник следственного изолятора в Караганде отстранен от должности в связи с привлечением троих заключенных к ремонту квартиры, сообщает 17 мая издание Baigenews.

Руководитель отстранен от должности на время служебного расследования, которое ведет департамент уголовно-исправительной системы. По данному факту также начато досудебное расследование по статье 362 УК («Превышение власти или должностных полномочий»).

Напомним, 9 мая сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции Карагандинской области получили информацию о незаконном вывозе заключенных из следственного изолятора. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили там трех заключенных.

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