Абакан, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 мая в республиканском правительстве.

Восемь пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Один человек прибыл из Якутии, ещё один — из Красноярска. 11 случаев — это семейные и служебные контакты.

Всего в Хакасии по состоянию на 17 мая коронавирус выявлен у 618 человек. Выздоровели уже 218 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 мая в Хакасии коронавирус был выявлен у 595 человек.

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