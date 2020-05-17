Сараево, , 08:17 — REGNUM В Боснии и Герцеговине прошла массовая акция протеста против мессы по хорватским фашистам. Об этом 16 мая сообщает Al Jazeera.

Демонстрация состоялась после того, как архиепископ Сараево, кардинал Винко Пулич отслужил литургию по усташам — хорватским фашистам, жестоко убивавшим сербов в годы Второй мировой войны.

В оправдание своих действий, которые Пулич вынужден был давать после резкой критики со стороны сербской православной церкви, а также ряда еврейских организаций, кардинал заявил, что молитва за души умерших отнюдь не означает одобрение их действий.

Тем не менее, тысячи манифестантов в Сараево не удовлетворились такими словами кардинала и вышли на улицы города.

Напомним, организация хорватских усташей была организована Анте Павеличем в 1929 году в Италии, как и иные фашистские объединения в годы Второй мировой войны она занималась массовым уничтожением населения, преимущественно сербского.

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