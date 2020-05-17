Нью-Дели, , 07:32 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 4987 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

По его данным, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в стране превысило 90 тыс. и достигло 90 927. При этом число жертв осложнений COVID-19 осталось прежним — 2872 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии превысило 85 тысяч. Также за 15 мая в стране от болезней, вызванных SARS-CoV-2, умерли 103 человека.

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