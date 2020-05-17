Рамалла , , 07:26 — REGNUM Решение полностью ограничить движение на всей территории Палестины в период праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) приняли власти государства в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, 16 мая передает агентство WAFA.

Передвижение запрещено с 22 по 25 мая включительно. Все заведения будут закрыты. Исключение сделано только для аптек и пекарен.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Ираке из-за ситуации с коронавирусом приняли решение ввести с 22 маякруглосуточный комендантский час на восемь суток. В этот период жители страны также празднуют Ид аль-Фитр.

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