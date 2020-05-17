Чита, , 07:23 — REGNUM Справиться с лесными пожарами в Забайкалье помогли осадки. Как сообщает сегодня, 17 мая официальный сайт региона, в настоящее время в крае нет действующих пожаров, за минувшие сутки, благодаря выпавшим осадкам, удалось ликвидировать восемь очагов на общей площади более 11 тысяч гектар.

Пожар в Забайкалье Пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

В месте с тем, продолжается ликвидация локализированного очага в Карымском районе, там работает 85 человек и 13 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 15 мая в Забайкальском крае, несмотря на сильный порывистый ветер, удалось ликвидировать шесть лесных возгораний.

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