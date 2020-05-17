Хартум, , 06:47 — REGNUM В Судане за прошедшие сутки было выявлено 325 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в официальном заявлении минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Судане достигло 2289. Также за 16 мая в стране от осложнений COVID-19 скончались шесть человек, увеличив число жертв болезней, вызванных SARS-CoV-2, до 97 человек.

Отмечается, что за 16 мая в Судане было зафиксировано рекордное число выявленных заражений. Наиболее пострадавшим является столичный регион Хартум, там подтверждено 1874 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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