Кейптаун, , 06:39 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили 831 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что такое число выявленных за сутки зараженных является рекордным. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ЮАР достигло 14 355.

Также за прошедшие сутки в стране скончались 14 человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в ЮАР стал 261 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в ЮАР закрыли платиновую шахту Марула компании Impala Platinum из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. К этому моменту на шахте было подтверждено 19 случаев заражения среди работников предприятия.

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