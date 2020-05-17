Чанчунь, Китай, , 06:37 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чулань призвал к более решительным, гибким, точным и эффективным мерам борьбы с новым коронавирусом во время инспекции провинции Цзилинь, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Сунь, который также является членом Политбюро ЦК Компартии Китая, прибыл в провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая с инспекцией мер борьбы с эпидемией на территории региона, где недавно был выявлен целый ряд новых случаев заболевания.

Инспекторы также подчеркнули важность увеличить масштабы скрининга населения и тестирования на COVID-19 с целью дальнейшего лечения. Сунь призвал улучшить лечение пациентов, комбинируя методы западной и китайской медицины.