Тольятти, Самарская область, , 06:34 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 11. Об этом 16 мая сообщается на странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».

До этого было известно о семи подобных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профсоюз «АвтоВАЗа» распространил информацию о возобновлении работы предприятия с 18 мая. Завод был остановлен 29 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

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