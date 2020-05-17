Тольятти, Самарская область, 17 мая 2020, 06:34 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 11. Об этом 16 мая сообщается на странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».
До этого было известно о семи подобных случаях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее профсоюз «АвтоВАЗа» распространил информацию о возобновлении работы предприятия с 18 мая. Завод был остановлен 29 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
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