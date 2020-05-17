Пекин, , 06:23 — REGNUM На текущий может Китай может проводить 1,5 млн тестов нуклеиновых кислот по COVID-19 ежедневно, но и это еще не предел, к котором стремится страна, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР призвали все квалифицированные и зарегистрированные медицинские учреждения по всей стране проводить тесты нуклеиновых кислот COVID-19 с конца января текущего года.

По словам представителя министерства Го Яньхуна, следующим шагом будет создание и управление лабораториями, обеспечения их биологической безопасности и тренировка медицинского персонала для выполнения сложных эпидемиологических задач.