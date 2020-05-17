Пекин, , 06:19 — REGNUM Китай намерен запустить кампанию повышения занятости инвалидов в бедных районах страны в течение 2020 года, сообщают 16 мая в Министерстве людских ресурсов КНР.

Кампания призвана помочь официально признанным бедняками инвалидов с низких доходом повысить его в сельских районах Китая. Она коснётся всех, кто находится в работоспособном возрасте и не может найти работу или начать бизнес.

Кампания также поддержи и остальных людей трудоспособного возраста, находящихся за чертой бедности или около нее. 17 мая в Китае отмечается День помощи инвалидам уже тридцатый раз. Он отмечается каждое третье воскресенье мая.