Пекин, , 06:15 — REGNUM Китайские медицинские службы восстановились на 85% от уровня годовой давности на фоне усилий по борьбе с эпидемией, сообщил представитель здравоохранения страны, передает 16 мая агентство Синьхуа.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Го Яньхун, которые он произнес во время пресс-конференции в Пекине, в некоторых районах страны медицинские службы полностью восстановились.

Возобновление нормального функционирования служб в Китае требует от госпиталей и медицинских институтов по всей стране жестко внедрять раннее выявление, сообщение, карантин и лечение пациентов с COVID-19.

Она также отметила, что медицинские институты должны лучше отрабатывать жалобы пациентов, а также усилить защиту медицинского персонала. В том числе должны применяться инновационные методы оказания медицинской помощи.