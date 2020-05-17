Баку, , 06:14 — REGNUM Член одной из террористических группировок, ответственной за атаку на воинскую часть в Тертерском районе Азербайджана в 2008 году, задержан и доставлен из Турции в Баку Службой государственной безопасности (СГБ), 16 мая сообщает пресс-служба СГБ.

Помощь в поимке обвиняемого оказали спецслужбы Турции. Задержанный после теракта перебрался в Пакистан, где присоединился к другой экстремистской организации. В 2014 году, пытаясь проникнуть в Сирию, боевик попал в руки иранских правоохранителей и находился в Иране под арестом до 2019 года. После ему удалось нелегально перейти на территорию Турции.

Напомним, в результате нападения на воинскую часть в Тертерском районе Азербайджана в 2008 году был убит солдат и еще один военнослужащий получил тяжелое ранение. Боевики похитили оружие и боеприпасы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании двум гражданам Швеции предъявили обвинения в терроризме