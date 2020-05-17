Москва, , 06:08 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сталкиваются с трудностями при подсчёте числа летальных случаев от коронавирусной инфекции, поскольку у них отсутствуют данные в «глобальном масштабе». Об этом 16 мая сообщили в российском представительстве организации.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности», — цитирует РБК сообщение.

Отмечается, что оценка смертности — сложная задача для любого заболевания, поэтому при подсчёте в ВОЗ делают некоторые допущения. В частности, принимают в учёт дополнительные случаи смертей, которые могут быть отнесены к гриппу.

«Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», — объяснили в организации.

Таким образом в ВОЗ прокомментировали публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19.

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