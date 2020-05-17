Киев, , 05:55 — REGNUM Бывший народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко усомнилась в правильности курса реформ по западному образцу, поскольку медицинская система капиталистических стран не выдержала давления эпидемии. Об этом экс-депутат заявила 14 мая в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».

Не только украинская медицинская система, но и в целом системы здравоохранения тех стран, где построена капиталистическая экономика и либеральный подход к обществу, показали свою неполноценность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как раз их медреформы европейские, к которым мы так стремились, и не выдержали критики, они все лопнули, — отмечает Савченко. — Мы увидели медицину в Китае, где Коммунистическая партия еще до сих пор, мы увидели медицину в Италии, США. Мы сравнили и решили: а может вектор не туда? В медицине. Я не говорю вообще про тоталитарные режимы. Может в медицине вектор не туда?»

Народный депутат заявила также, что Украина еще столкнется с последствиями закрытия туберкулезных диспансеров и психиатрических клиник.

«Медицина на Украине не готова ни к чему», — завершила мысль Савченко.

Напомним, всего на Украине зарегистрировано 17 858 случаев инфицирования SARS-CoV-2, из них 497 летальных.