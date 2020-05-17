Гонконг, Китай, , 05:54 — REGNUM Власти Китая поделились свежими данными заболевания COVID-19 за пределами материковой части Китая, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг в Китае выявлено всего 1052 случая заболевания COVID-19, включая четверых скончавшихся пациентов. Из больниц выписано 1022 человека. В САР Макао выявлено 45 пациентов, из которых 44 выписаны из больниц.

Кроме того, в Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили о 440 случаях заболевания на Тайване, включая семерых погибших и 389 выписанных из больниц острова. Всего же на материковой части Китая подтверждено 82 947 случаев заболевания этой опасной инфекцией, включая 78 227 случаев излечения. Погибли 4634 человека.