Харбин, Китай, , 05:49 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не осталось пациентов с COVID-19 после того, как последний был выписан из госпиталя по выздоровлению 16 мая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, ни одного нового подтвержденного случая заболевания опасной инфекцией в регионе подтверждено не было за прошедшие сутки. Всего же в провинции за все время эпидемии выявлено 559 местных случаев заболеваний и 386 «импортных» случаев.

Из общего числа, 546 местных и 386 «импортных» пациентов было вылечено и отпущено из госпиталей по выздоровлению. Остальные — скончались. Еще в регионе насчитывается четыре бессимптомных случая. Всего 629 тесных контактов заболевших находится под наблюдением медиков.