Пекин, , 05:29 — REGNUM Китайские несовершеннолетние позитивно относятся к роли интернета в их жизни, говорится в недавнем докладе об использовании интернета несовершеннолетними, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Доклад был совместно составлен ЦК Коммунистического союза молодежи КНР и Информационным центром сети Интернет Китая. Он был составлен на основе 34 661 интервью с учащимися начальных, средних и старших классов по всей стране.

Выяснилось, что около 67% респондентов считают, что интернет является окном во внешний мир, в то время как 66% полагают, что интернет помогает им в учебе. Кроме того, интернет стал для молодежи платформой для развлечений и отдыха, а также инструментов повседневной жизни, где можно заводить друзей и самовыражаться.