Пекин, , 05:14 — REGNUM Книга о 100 хороших практиках общественных работ была опубликована в Китае, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Книга, опубликованная Народным издательством КНР, была скомпилирована Министерством гражданской администрации Китая и служит справкой для общественников по всей стране, поскольку дает новые пути общественного управления.

Книга каталогизирует наиболее эффективные общественные меры борьбы с эпидемией коронавируса. Книга доступна в книжных магазинах Синьхуа по всему миру.