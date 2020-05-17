Пекин, , 05:07 — REGNUM За первую половину мая большинство внутренних случаев COVID-19 в Китае были кластерными, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Бессимптомные случаи инфицирования были выявлены в нескольких местах по всей провинции, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

За первую половину мая всего 39 внутренних случаев передачи инфекции и 194 бессимптомных случая было выявлено на материковой части Китая, что на 46% и 62% ниже соответственно, чем за вторую половину апреля.

Ми также подчеркнул, что необходимо наращивать мощности проведения тестирования на нуклеиновые кислоты и наращивать возможности скринига населения и карантинного купирования бессимптомных случаев.