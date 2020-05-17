Ухань, Китай, , 05:00 — REGNUM В провинции Хубэй центрального Китая не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Тем не менее, в провинции по-прежнему остаются на лечении шесть человек, заболевшие опасной инфекцией. Все они лечатся в госпиталях столицы региона города Уханя. Один человек находится в тяжелом состоянии и еще один — в критическом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено еще пять новых случаев заболевания опасной инфекцией, кроме того, восемь человек покинули госпитали страны по выздоровлению. Ранее Хубэй считался эпицентром опасной инфекции.