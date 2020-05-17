Пекин, , 04:50 — REGNUM В Китае было зарегистрировано 38 943 туристических агентства на конец 2019 года, сообщил и16 мая в Министерстве культуры и туризма КНР.

В провинции Гуандун на юге Китая числится наибольшее число турагентств в количестве 3281 штуки. Следом идет Пекин с 3062 агентствами. В четвертом квартале 2019 года китайские турагентства обеспечили 4,88 млн въездных поездок. Южная Корея, США и Япония чистятся на верхних строчках в списке 10 самых крупных поставщиков туристов.

Кроме того, в четвертом квартале туристические агентства организовали почти 14,62 млн исходящих поездок. Самыми популярными местами отдыха китайцев стали Таиланд, Япония и Вьетнам.

Турагентства также обеспечили 50,73 млн внутренних поездок за указанный период. Провинции Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь стали тремя самыми посещаемыми местами. Доли входящего туризм, внутреннего туризма и исходящего туризма составили 5%, 73% и 22% соответственно.