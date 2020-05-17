Токио, , 04:50 — REGNUM Все больше молодых японцев пытаются найти работу вдалеке от городов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает телеканал NHK со ссылкой на исследование, проведенное Gakujo Company.

Сообщается, что компания опросила 360 японцев возрастом от 20 до 30 лет. Из них 36% ответили, что предпочли бы работать в сельской местности. В компании отмечают, что этот показатель на 14% выше, нежели в феврале 2020 года.

В качестве причин, по которым работа в сельской местности является более предпочтительной, нежели в городе, молодые жителя Японии ответили, что благодаря удаленной работе они теперь могут работать где угодно. Другие же отметили, что работа в городах увеличивает риск заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 мая общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Японии достигло 17 022. Уже от болезни излечились 11 806 пациентов.

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