Пекин, , 04:37 — REGNUM На материковой части Китая выявлено два новых «импортных» случая заболевания COVID-19, а общее число таких заболевших достигло 1700 человек, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, один новый случай был выявлен в Тяньцзине и один в провинции Гуандун. Еще два новых случая подозрения на заболевание «импортным» COVID-19 имеются у двух прибывших в Китай из-за рубежа во Внутренней Монголии в Шанхае соотвественно.

Из общего числа «импортных» случаев в Китае, 1656 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 44 человека продолжают оставаться госпитализированными. Смертей нет.