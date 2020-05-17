Пекин, , 04:28 — REGNUM Еще восемь пациентов, переболевших COVID-19, покинули госпитали Китая по выздоровлению, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 78 227 пациентов были вылечены от коронавирусной инфекции нового типа за все время эпидемии в Китае. В общей сложности 82 947 человек заболели COVID-19 по подтвержденным данным, из них 4634 человека скончались от болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено еще пять новых случаев COVID-19, из которых два случая являются «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа.