Пекин, , 04:24 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено пять новых случаев COVID-19, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Среди пятерых заболевших, двое являются «импортными» пациентами, то есть прибывшими в Китай из-за рубежа. Остальные трое — внутренние и выявлены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от коронавируса за прошедшие сутки в Китае не выявлено. Отметим также, что провинция Цзилинь стала местом кластерного распространения опасной инфекции.