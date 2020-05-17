Мехико, , 04:23 — REGNUM Общее количество летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике увеличилось на 278 и достигло 5045, сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 16 мая на пресс-конференции.

При этом число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране выросло на 2 112 и составило 47 144.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в мексиканском штате Морелос были задержаны лица, пытавшиеся заставить жителей не выходить из своих домов из-за коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Мексике перевалило за 45 тысяч