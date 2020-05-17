Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве республики.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея с начала пандемии достигло 11 050.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее было подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Новую вспышку заболевания в стране связывают с посещением одного из зараженных квартала Итхэвон в Сеуле, где расположены бары и ночные клубы. Среди посетителей этих заведений выявили более 130 случаев заражения.

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